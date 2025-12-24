中国輸出入銀行が2025年に新規に実施した科学技術分野への融資額は7300億元（約16兆6000億円）を超えました。資金が重点的に投入された分野は人工知能（AI）、ブレイン・マシン・インターフェース（BMI）、人型ロボット、高性能機器などでした。また、「一帯一路」に関連した科学技術やデジタル分野についての協力を刷新し、産業チェーンの世界展開を支援し、科学技術企業の「海外進出」を加速させました。（提供/CRI）