ボートレース尼崎の「第２２回ダイスポスワンカップ」は１９日、３日間の予選が終了した。今節は得点率制の４日間シリーズ。予選上位６選手が優勝戦に駒を進める。浜野斗馬（２６＝香川）は８Ｒ、５コースから勢いよくまくり差して２着を確保。予選２位で優出を決めた。「出足寄りにペラを叩き変えて、行き足から伸びが良くなった。特に出足は強烈で、展開を突ける」と前節優出３着、２連率４６％の８号機のパワーをしっかり引