大根に細かく切り込みを入れた「じゃばら大根」は、見た目ののび〜るインパクトも抜群！ 層をパクッとかじれば、ザクザクの歯ざわりが新鮮で、甘酸っぱくピリッと辛い味があとを引きます。箸休めにはもちろん、ご飯のお供にもぴったりの一品です。『じゃばら大根のピリ辛しょうゆ漬け』のレシピ材料（作りやすい分量）大根……8cm（約300g） しょうがのせん切り……1かけ分 〈漬け汁〉 赤唐辛子の輪切り……小さじ1/2〜1 しょ