浜田雅功が１８日放送のフジテレビ「ジャンクＳＰＯＲＴＳプロ野球スター集結！ＳＢｖｓ阪神再び！トーク日本一決定ＳＰ」で、プロ野球などのヒーローインタビューに疑問を投げかけた。番組には各球団を取材する地元テレビ局のアナウンサーも出演。インタビュー側にもプロ意識が求められることが話題となると、浜田が「それは分かりますね」と応じ、「ヒーローインタビューとかでもそうでしょ。『今の気持ちは？』言われても