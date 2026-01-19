“ロス五輪世代”U-21日本代表は19日、サウジアラビアのジッダでトレーニングを行った。あす20日にはAFC U23アジアカップ準決勝でU-23韓国代表と対戦する。日本は現地時間16日午後2時半の試合から中3日をかけて準備できた一方、韓国は17日午後6時半に試合を行ったことで休養期間にも差が出ている。日本は17日を完全オフに充て、18日、19日とリフレッシュな状態で準備を整えた。U23アジア杯は2年に一度開催される。今大会はオ