ボートレースびわこのＧII「第６９回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯」は１９日、予選最終日となる４日目が行われた。太田和美（５３＝大阪）は予選４日目を４、２着とまとめ、１７位で準優に進出した。「３日目から乗りやすくなっている。４日目前半の方がスムーズさがあった」と舟足は日ごとに上昇ムードだ。気配劣勢だった前検から、しっかり立て直した調整力はさすがだ。準優は１１Ｒは６枠で「展開待ちになりそう」と