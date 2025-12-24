ボートレースびわこのＧII「第６９回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯」は１９日、予選最終日となる４日目が行われた。船岡洋一郎（３８＝広島）は４日目、３、５枠の２走を２、１着と好走。厳しいノルマをクリアし、見事に準優進出を決めた。「ターン回りはいい。あとは伸びを持つぐらいにできれば」とさらなる上積みを目指して調整を続ける。当地は前々節（６着）、前節（１着）と優出が続く好相性水面。準優１０Ｒは３枠。