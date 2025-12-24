Anlyが、新曲 「カリフォルニア」 を自身の誕生日である2026年1月20日にデジタルシングルとして配信リリースした。また、「カリフォルニア」のMVも公開された。「カリフォルニア」は、Anly自身の幼少期の記憶を原点に制作された楽曲になっているとのこと。また、本楽曲についてAnlyは以下のようにコメントしている。◆◆◆◾️Anly コメント後部座席から見ていた両親の後ろ姿。車の窓から見える風に