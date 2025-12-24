１６日、中国鉄建大橋工程局集団が投資、建造した開閉油圧シリンダー。（南京＝新華社記者／季春鵬）【新華社南京1月19日】中国江蘇省常州市にある油圧機器大手、江蘇恒立液圧で16日、インフラ建設大手、中国鉄建大橋工程局集団が投資、建造した超大型・超長尺くい打ち船用開閉油圧シリンダーが完成した。くい打ち船の「心臓部」に当たるこの油圧シリンダーは、中国が独自に開発し、内径が1.6メートル、ピストンストロークは21メ