飲食店のドアを壊した疑いで現行犯逮捕されていた歌舞伎役者の中村鶴松さん（30）が釈放され、謝罪しました。歌舞伎役者・中村鶴松さん：このたびはご心配ご迷惑おかけして、本当に申し訳ありませんでした。被害者の方には、今後とも誠心誠意対応させていただければと思います。19日午後7時過ぎ、警視庁蔵前警察署から釈放された歌舞伎役者の中村鶴松こと清水大希さんは、報道陣の前で深く頭を下げ、車へと乗り込みました。鶴松さ