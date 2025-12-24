１５日、海南科技館の展示を見学する来館者。（海口＝新華社記者／張麗螭）【新華社海口1月19日】中国海南省海口市でこのほど、海南科技館が試験運営を開始した。うわさを聞き付けた多くの親子連れや科学ファンが早速来場し、没入型の双方向体験を通じて科学の楽しさを身近に感じた。海南自由貿易港の科学普及分野の新たなランドマークとなる同館は、延べ床面積約4万6500平方メートルに上る。同省の「陸・空・海」の特色