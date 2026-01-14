高市首相（自民党総裁）は１９日、衆院解散を表明した記者会見で、進退をかけて衆院選に打って出る考えを強調した。退路を断った上で今後の政権運営への信任を得ることを解散の「大義」とした形だ。（政治部三沢大樹、黒木健太郎）解散の大義をいかに示すか「２３日に衆院を解散する決断をした。なぜ今なのか。高市早苗が首相でよいのかどうか。いま、主権者たる国民の皆さまに決めていただく。それしかない。そのように考え