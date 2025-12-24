スペイン南部アンダルシア州で18日、脱線した高速鉄道が他の線路に乗り上げ、対向していた別の車両と衝突する事故があり少なくとも39人が死亡し、152人が負傷しました。地元メディアは、双方合わせて500人の乗客がいて、対向列車は当時「時速約200kmで走行していたとみられる」と伝えています。今のところ、日本人が巻き込まれたとの情報はありません。