佐賀県警鳥栖署は19日、鳥栖市の40代女性が交流サイト（SNS）を使った副業詐欺に遭い、約144万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年7月中旬ごろ、被害者がインターネット上の副業サイトに登録後、SNSの音声通話で「ネットショップを運営すればもうけることができる」「商品の仕入れ代金として暗号資産を送金してもらう必要がある」などと副業話を持ちかけられた。7月25日に相手が指定