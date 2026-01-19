佐賀県警鹿島署は19日、同署管内で電話通信関連会社や内閣府を名乗る架空請求詐欺が発生し、被害者が130万円だまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年12月19日、被害者の携帯に電話通信関連会社の社員を名乗る人物や内閣府個人情報保護委員会の職員を名乗る人物らから電話があった。「あなたの携帯電話で、3社のサイトに登録されています」「登録料として30万円を払っていただきます」「あなた