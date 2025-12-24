バルセロナ戦で、担架で運ばれる久保建英＝18日（AP＝共同）【ロンドン共同】サッカーのスペイン1部リーグ、レアル・ソシエダードは19日、日本代表の久保建英が検査を受け、左太もも裏の負傷が確認されたと発表した。全治は公表していない。久保は18日のバルセロナ戦の後半、走った際に太ももを押さえて倒れ込み、そのまま交代した。Rソシエダードでは右サイドの主力で、6月に開幕するワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に