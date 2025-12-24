アメリカのトランプ大統領は、大手銀行を提訴する意向を明らかにしました。【映像】トランプ氏 大手銀行を提訴へトランプ氏は17日、SNSで2021年に支持者が連邦議会を襲撃した事件の後、大手銀行JPモルガン・チェースから銀行取引を拒否されたと主張し、「2週間以内に提訴する」と投稿しました。JPモルガンをめぐってはトランプ氏がダイモンCEOにFRB＝連邦準備制度理事会の議長の職をオファーしたがCEOは冗談だと受け止めたと