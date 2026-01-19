ボートレース徳山の「ｙａｂ山口朝日放送杯争奪戦」は１９日、予選最終日（４日目）が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決定した。渡辺雄一郎（３９＝大阪）は２Ｒで６コースから４着、１０Ｒで２コースから２着として予選を４位通過した。後半は差しが届きかけ、先頭を走る明石正之を２周２Ｍまで追いかけ回す好ファイト。「後半は今節一番良かった。足は上位。行き足とか良くてスタートもしやすい。ターン出口も進んで