１８日、江蘇省の南京港竜潭コンテナターミナル。（ドローンから、南京＝新華社配信／楊素平）【新華社北京1月19日】中国国家統計局が19日発表した2025年の国内総生産（GDP、速報値）は140兆1879億元（1元＝約23円）で、物価変動の影響を除く実質で前年比5.0％増となった。１９日、江蘇省鎮江船廠で進む造船作業。（ドローンから、鎮江＝新華社配信／辛一）１９日、湖北省武漢市にある鉄道建設機械の製造などを手がける中国中鉄