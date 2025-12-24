【ロンドン共同】サッカーのイングランド2部リーグのハルは19日、同リーグのブリストル・シティーから日本代表経験のある平河悠（25）が期限付き移籍で加入すると発表した。佐賀県出身の平河は、山梨学院大在学中の2021年に当時J2の町田でデビューし、24年パリ五輪に出場した。同年7月からブリストルCに所属していた。