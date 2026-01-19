中国政府は、去年1年間のGDP＝国内総生産の実質成長率を発表しました。中国政府の発表によると、去年のGDPの実質成長率は前の年と比べ、プラス5.0％でした。政府が目標としていた「プラス5％前後」を達成した形です。中国の去年1年間の輸出額は、その前の年より5.5％増え、輸出が成長をけん引しました。その一方で、人口の減少に歯止めがかかっていません。中国本土の総人口は去年12月の時点で14億489万人となり、2024年と比べ339