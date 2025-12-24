【異世界陸上】 1月20日連載開始 【拡大画像へ】 小学館は1月20日、「天野めぐみはスキだらけ！」、「このマンガのヒロインは守崎あまねです。」の作者ねこぐち氏による新連載「異世界陸上」をサンデーうぇぶりでスタートする。1月19日発売の「サンデーGX 2月号」にも掲載されている。 □サンデーうぇぶりのページ 【あらすじ】 ケモノ女子たちが走る、跳