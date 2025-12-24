【「HACKING GHOST カラダにしか価値のない学園」4巻】 1月20日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「HACKING GHOST カラダにしか価値のない学園」の4巻を1月20日に発売する。価格は792円。 本作は原作をマサイ氏、作画を六壱氏が手掛ける“カラダ乗っ取り系”異能バトル。「ヤンマガWeb」で連載が行なわれている。 4巻では滝神広人が興津白波と和解