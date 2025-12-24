【「みんなのキスクラブ」2巻】 1月20日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「みんなのキスクラブ」の2巻を1月20日に発売する。価格は792円。 本作は男子中学生が秘密の部活動「キスクラブ」へと誘われるという背徳の性春ストーリー。能生旬氏が「ヤンマガWeb」で連載を行なっている。 2巻では持田悠太がクラス一の美少女・青山詩織との