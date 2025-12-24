【「爆弾」3巻】 1月20日 発売 価格：869円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「爆弾」の3巻を1月20日に発売する。価格は869円。 本作は呉勝浩氏によるノンストップ・ミステリー小説を、さの隆氏がコミカライズした作品。映画版は2025年10月31日に公開され、興行収入30億円を突破している。 3巻では、「子供」が爆弾の標的に。タゴサクが4本の指、4つのヒントを