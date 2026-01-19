Hakubiが、主催ライブイベント『京都藝劇2026』を8月10日、11日に開催する。 （関連：【写真あり】Hakubi 片桐「もっと強くなるね」yonigeとの2マンライブで見つめたバンドの原点と未来） 今年で7年目を迎える本イベントは、Hakubiにとって初の2日間開催となる。初日の8月10日は、KYOTO MUSEにてワンマンライブを実施。続く8月11日は、KYOTO MUSEに加え、同じく京都のライブハウス磔磔を含む2会場で、ゲストアーティ