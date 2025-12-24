弟をゴルフクラブのようなもので殴るなどして殺害したとして、岡山県警は倉敷市の無職の男（55）を殺人の疑いで逮捕しました。 殺人の疑いで逮捕されたのは、倉敷市の無職の男（55）です。警察によりますと、男はきのう（19日）午前8時ごろから午後1時30分ごろまでの間に、倉敷市内にある弟（当時53歳）の自宅で、弟の頭などをゴルフクラブのようなもので複数回殴り、殺害した疑いが持たれています。 男はその後、警察署に出頭し