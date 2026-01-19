2月6日(金)に開幕する『ミラノ・コルティナ2026オリンピック™』に向けて、日本テレビ系2026アスリート応援ソングが、SixTONESの『一秒』に決定しました！この楽曲は、メインキャスター荒川静香さんやスペシャルキャスター櫻井翔さんが取材してきた選手達の声が元になって制作されました。羽生結弦選手、平野歩夢選手、郄木美帆選手など歴代のメダリストや、今大会ではじめてオリンピックの舞台に立つ選手たちに伺