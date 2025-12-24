2003（平成15）年1月20日、「平成の大横綱」貴乃花が引退を表明。「好きな相撲を夢中でやっているうちに横綱になれた。悔いはありません」と胸の内を語った。優勝22回のうち、初優勝から6年で18回。98年初場所の2度目の休場以降は、けがや病気に苦しみ5年で4回にとどまった。左は父で師匠の二子山親方。