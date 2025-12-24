国際ボブスレー・スケルトン連盟は19日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の国・地域別出場枠を発表し、日本の男女は両競技ともに自力での獲得はならなかった。ボブスレー男子は日本連盟のミスにより出場できなくなっていたことが既に発覚していた。出場枠は今季の国際大会の成績で決まり、繰り上がりによる出場者は22日以降に発表される。スケルトン男子で41歳の高橋弘篤（エフアシスト）が代替候補の1番手につけている。（共同）