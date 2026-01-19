１９日、救助活動のため事故現場に向かう救援隊員。（包頭＝新華社記者／連振）【新華社フフホト1月19日】中国内モンゴル自治区包頭市の鉄鋼メーカー、内蒙古包鋼鋼聯の鋼板工場で18日に起きた爆発事故で、現場緊急救援指揮部（対策本部）は19日、事故による死者が6人になったと明らかにした。4人と依然連絡が取れず、現場では懸命の救援活動が続いている。１９日、救助犬を伴い事故現場に向かう消防士。（包頭＝新華社記者／賀