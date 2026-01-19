【ニューデリー＝青木佐知子】パキスタン南部カラチのショッピングモールで１７日夜、火災が発生し、当局によると少なくとも２６人が死亡した。このうち１人は消防隊員だった。地元メディアによると、数十人が行方不明とみられ、救助活動が続いている。ロイター通信によると、１７日午後１０時半頃に、１階の店舗が燃えていると通報があった。電気系統のショートが火災につながった可能性があり、当局が出火原因を調べている。