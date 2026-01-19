現地メディアによりますと、スペイン南部で18日、高速鉄道が脱線して別の高速鉄道に衝突し、少なくとも39人が死亡、150人以上がケガをしました。現場はほぼ直線の区間ですが、後方の車両だけが脱線していて、スペインの運輸相は「極めて異例の事故だ」と話しています。警察が事故の原因を調べています。