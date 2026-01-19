エールディビジ第19節フェイエノールト対スパルタの一戦が行われ、3-4でアウェイチームが壮絶な打ち合いを制した。フェイエノールトでは渡辺剛が先発。上田はコンディション不良でベンチ外となり、スパルタでは三戸舜介がスタートからピッチに立った。まずリードを得たのはアウェイのスパルタだ。40分にヨシュア・キトラーノ、55分にミッチェル・ファン・ベルヘンが得点を挙げ、三戸舜介のゴールで3得点。フェイエノールトは黄仁範