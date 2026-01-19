アメリカ・ナッシュビルの地元局『News Channel 5』は19日、FIFAワールドカップ26に出場する日本代表が、テネシー州のナッシュビルをベースキャンプ地として選んだと報じた。同メディアは「日本代表チームはワールドカップのベースとしてナッシュビル市を使用する予定だ。6月14日のアーリントンでのグループステージ初戦へ、ミュージックシティ（ナッシュビルの愛称）でトーナメントに向けた生活と練習をするだろう」と伝えて