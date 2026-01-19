第２次トランプ政権が発足し、２０日で１年となる。「米国第一」主義の下に打ち出した数々の施策は外交・安全保障、内政など多方面で波紋を呼んだ。トランプ大統領は国内外の批判をものともせず、強権的な振る舞いをエスカレートさせている。（ワシントン阿部真司、中根圭一）西半球を米国の勢力圏とする「ドンロー主義」提唱第２次トランプ政権の外交・安全保障政策は、国際協調に背を向けるだけでなく、「力による支配」を