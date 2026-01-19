鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」が１８日にスタートした。「ハヤセ洋菓子店」を営むパティシエ早瀬陸（松山ケンイチ）は、妻殺害の濡れ衣を着せられそうになり、落命した刑事儀堂歩（鈴木亮平）の姿にリブートして真犯人を追うことに。完全に儀堂になり代わるために訓練を積んだが、想定外の出来事が続発し、夫婦関係が終わっていたはずの儀堂の妻麻友が、心配してマンションにやってきて…。妻役で黒木