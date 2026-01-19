ボートレース三国の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第２戦」が２０日に開幕する。前田翔（２５＝愛知）が前検日のエンジン抽選で引き当てたのは２連率３２％の５３号機。スタート特訓を終えると「重かったし、上がりが悪い感じがした。直線は普通くらいは行っている。重い分、班の中では起こしの部分で進んでいない感じがしたのでペラからやって行く」と、舟足上昇を目指し、すぐさまペラ調整に取りかかった。２