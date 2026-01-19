岡山県警察本部 岡山県警は19日、倉敷市昭和に住む無職の男(55)を殺人の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、男は19日午前8時ごろから午後1時半ごろまでの間に、倉敷市にある弟(53)の自宅で弟の頭をゴルフクラブで複数回殴るなどして殺害した疑いがもたれています。 男が19日午後1時半ごろ、倉敷警察署に「弟をゴルフクラブで殴った」と自首したことから、警察が現場に駆け付けたところ、頭から血を流している弟を発