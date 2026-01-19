去年12月、東京・港区の個室サウナ店で夫婦2人が死亡した火災事故。これを受けて厚生労働省は、全国の自治体に対し非常用ブザーが設置されているかなど、サウナ施設の安全調査を求める通知を出しました。宮崎市ではきょう、消防局や保健所の職員が市内のサウナ施設を訪れ、消防用設備の管理状況や避難経路などを点検しました。