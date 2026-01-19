東京電力は、あす14年ぶりの再稼働が予定されていた新潟県・柏崎刈羽原発について、制御棒の動作確認に時間がかかるため取りやめると発表しました。おととい、原子炉内の「制御棒引き抜き試験」を実施したところ、設定ミスで不具合が発生したことが影響しています。再稼働の日程については「未定」としています。