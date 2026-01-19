トンネル内で噴き出す大量の水。きょう午前、中央道上り線の笹子トンネル内で、配水管から大量の水が漏れ、およそ2時間半にわたって一部区間が通行止めになりました。中日本高速道路によりますと、1975年に設置された火災消火用の配水管が破損し、漏水が起きたとして原因を調べています。