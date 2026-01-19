上野動物園の双子のパンダ。中国への旅立ちの日が決まりました。上野動物園の双子のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」について、東京都はきょう、今月27日の日中に上野動物園を出発し、同じ日の夜に成田空港から中国へ向かう予定を明らかにしました。2頭は到着後、母親のパンダ「シンシン」や姉の「シャンシャン」のいる四川省・雅安の「ジャイアントパンダ保護研究センター」で検疫を行いますが、その後の予定は未定だという