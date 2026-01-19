高市首相は19日夕方の記者会見で、23日に召集する通常国会の冒頭で衆議院を解散することを正式に表明しました。高市首相：私は本日、内閣総理大臣として、1月23日に衆議院を解散する決断をいたしました。高市早苗が内閣総理大臣でよいのかどうか。今、主権者たる国民の皆さまに決めていただく。高市首相は会見で、衆院選について「1月27日公示、2月8日投開票」の日程で行うことを正式に表明しました。この時期の解散総選挙を決断し