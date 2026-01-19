裸眼3D映像を見るには画面の真正面に近づき、体を動かさずにいなければならない。少し横にずれるだけで二重像が現れ、5分も見るだけで目まいがしてしまう。これが、多くの人が抱く裸眼3Dへの固定観念だ。長年、大きな期待を集めてきたこの表示技術は、「見映えは良いが実用的ではない」という気まずい状況に置かれてきた。科技日報が伝えた。2025年末に「ネイチャー」誌に掲載された研究成果が、この現状を変える希望をもたらした