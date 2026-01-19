福岡県警直方署は19日、直方市中泉の中泉駅付近の路上で同日午後5時ごろ、通行中の男女2人が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は30から40代で身長170くらい。紫色の迷彩柄のジャンパー、色不明の長ズボンを着用し、茶色のオールバックの髪形をしていたという。 