警察によると19日午後9時ごろ、広島市中区小町のマンションで「エントランスに大量の血がある」と目撃者から通報がありました。駆け付けた警察官が、現場付近で頭部から出血している成人男性を発見。男性は市内の病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。被害男性は「家を訪ねてきた人に殴られた。金品を取られたかもしれない」と話しているということです。警察は複数人による強盗致傷事件とみて、付近の防犯カメ