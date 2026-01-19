20代の女性にロケバス内で性的暴行をしたなどとして、在宅起訴されたお笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー斉藤慎二被告の初公判が3月13日に決まりました。【映像】初公判が決まった斉藤被告 「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）はおととし7月、東京・新宿区で20代の女性にロケバスの中で性的暴行をした不同意性交などの罪で在宅起訴されました。東京地裁は斉藤被告の初公判の期日を3月13日