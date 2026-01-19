ベガルタ仙台は19日、J2・J3百年構想リーグならびに2026-27シーズンのキャプテンにDF菅田真啓が就任したことを発表した。菅田はクラブを通じ、「今シーズン、キャプテンを務めることになりました。J2優勝・J1昇格に値するチームをつくるために普段の練習から見本になるような行動、プレーを心がけていきたいと思います。今シーズンも熱いご声援をよろしくお願いします。」とコメントしている。また、副キャプテンをDF奥山政