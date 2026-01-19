ロイター通信は19日、アメリカのトランプ大統領がノルウェーのストーレ首相にメッセージを送り、自身がノーベル平和賞に選ばれなかったことから、「もはや私に平和だけを考える義務があるとは思えない」と主張したと報じました。ロイター通信は19日、トランプ大統領がノルウェーのストーレ首相に宛てたメッセージの内容を報じました。それによりますと、トランプ大統領は「8件以上の戦争を止めた」と主張し、「それにもかかわらず